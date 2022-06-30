Oto sanayi esnafı hem usta hem çırak

İZMİR Bornova'da 3. Oto Sanayi Sitesindeki ustalar, yetiştirecek çırak bulamıyor. Yeni neslin sanayi ortamına uzak olduğunu söyleyen ustalar, gelecek yıllarda usta sayısının azalacağına dikkat çekti. Sanayide kazancın iyi olduğunu belirten ustalar, "İş çok ama çalışmak isteyen yok" dedi. Otomotiv sanayilerindeki tamirciler, genellikle küçük yaşlarda aileleri tarafından ustanın yanına çırak olarak verilerek mesleği öğrenmeleriyle biliniyor. Ancak okulların tatile girmesiyle birlikte, günümüzde usta yanına verilen çırak sayısı gittikçe azalıyor.

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