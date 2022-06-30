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Haberler Ekonomi Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu

Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu

Son dakika haberi... Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ikramiyelerin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

30.06.2022, 09:11 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022, 09:51

Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında başlayan, emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emeklilere ödeniyor.

Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesabına yatırılacak. SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz'da bayram ikramiyelerini alabilecek.

Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:
- 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü; 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022; 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022
- 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,
- 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü; 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz; 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

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