TOKİ ile İZTO arasında deprem konutları tartışması

TBMM'DE gerçekleştirilen Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu görüşmelerinde konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un İzmir Ticaret Odası (İZTO) üzerinden İzmir iş dünyasına yönelik sözlerine İZTO Başkanı Mahmut Özgener'den yanıt geldi. Bulut, "Ticaret Odası'nın orada bir talebi olmuştu: 'Bize arsa verin, bu arsaya depremzedeler için 70 -80 konut yapacağım.' Aradan 1 yıl geçti, bunlar daha ne proje hazırlayabildiler ne ihaleye çıkabildiler, dediler ki: 'Sizden bedeli karşılığında alabilir miyiz?' Şehir hastanesinin tam dibinde. Yeri güzel oradan 80'ini onlara verdik. Yani koskoca Ticaret Odası, belki başka sebeplerden dolayı yapamamıştır" ifadelerini kullandı.

PROJEYİ YAPTIK

MECLİS toplantısında Bulut'a yanıt veren İZTO Başkanı Özgener ise, "İzmir'deki odalar olarak 'Birlikten İzmir Doğar' isimli kampanya açtık ve yaklaşık 52 milyon TL bağış topladık. Bu kampanya öncesi bakanlıklarda konutların yapılacağı yerle ilgili onay aldık. Bize rezerv alan içinde alan verileceği konusunda mutabık kaldık"dedi. Özgener şunları söyledi: "TOKİ başkanımız, ki bu süreçte oldukça uyum içinde çalıştık ve süreci yakından biliyor. Sayın Başkan sanırım yoğunluktan unuttu. Biz projeyi de yaptık ihaleyi de yaptık. Hepsini zamanında yaptık. Depremden 17 gün sonra hemen yer tahsisi konusunda çalışmalara başladık."

HIZLI BİR ŞEKİLDE DEPREMZEDELERE TESLİM EDECEĞİZ

4 Ekim 2021'de mimarlık ve teknik destek, 21 Şubat 2022'de de inşaat ihalesine çıktıklarını belirten Özgener şunları söyledi: "Biz 2020'de 52 milyonu toplamıştık. 117 konut yapacaktık. İnşaat maliyetleri 46 milyon çıktı. Ancak yerin geç teslimi yüzünden bize 95 milyonluk bir tutar çıktı. Biz ağır gitmedik ve maliyetler bizim yüzümüzden artmadı. TOKİ ile 55 milyon TL'ye anlaştık. Konutlar Temmuzda bitmek üzere. Bunları bu sayede daha hızlı bir şekilde depremzedelerimize vereceğiz. Bizler işini ciddi yapan kurumlarız. Bu kampanyayı birçok odanın yapmasına rağmen sadece bizim odamızın isminin geçmesinden dolayı açıklama yapma gereksinimi duydum."

■ MERT ALPDÜNDAR