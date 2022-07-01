Akdeniz Meyve Sineği ile topyekün mücadele

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği desteği ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Projesi'nin tanıtımı Gümüldür Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması ile 100 mandarin üreticisinin iyi tarım uygulamaları belgelendirmesinin yapıldı. Proje ile birlikte, Selçuk, Seferihisar ve Menderes'teki mandalina üreticilerine 2 bin 500 adet 'Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı' dağıtıldı. Akdeniz Meyve Sineği'nin ürünün yüzde 80'ini yok ettiğini belirten İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, bitki sağlığının üretmek kadar önemli olduğunu ifade etti.

BİTKİ SAĞLIĞINI DA KORUMALI

Menderes'te 27 bin ton, Seferihisar'da 15 bin ton, Selçuk'ta 15 bin olmak üzere 60 bin tona yakın mandalina üretimi gerçekleştirildiğinin altını çizen Özen, "Akdeniz Meyve Sineği ürüne zarar verdiği zaman ürünün yüzde 80'ini yok ediyor. 1 yılda 7-8 döl veren bu zararlı, zamanla 1 yılda 12-13 kere döl verir hale geldi. Bu zararlıyla EİB'in, bakanlığın verdiği destek ve projeleriyle gerekse 1739 personelimizle 30 ilçemizin tamamında üreticimizin yanında olarak bu projemizi hayata geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. ■ MERT ALPDÜNDAR

HAYRETTİN UÇAK'TAN İHRACAT VURGUSU

TÜRKİYE'DE 2021'de 1 milyon 585 bin ton mandarin üretildiğini, bunun 930 bin tonunun ihraç edildiğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Toplam mandarin ihracatımızla ülkemize 453 milyon dolarlık ihracat geliri kazandırdık. Toplam Türkiye narenciye ihracatı 934 milyon dolar gerçekleşti" dedi.