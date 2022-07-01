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Haberler Ekonomi Asgari ücrette kritik gün! Açıklamayı Başkan Erdoğan yapacak

Asgari ücrette kritik gün! Açıklamayı Başkan Erdoğan yapacak

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret ara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısını dün gerçekleştirdi. Bugün gerçekleşecek toplantı sonrası beklenen karar verilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ek zam 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler...

SABAH

01.07.2022, 08:56

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücret zammı oranında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına dün de devam ederken, nihai kararın bugün verilmesi ve kamuoyuna Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Asgari ücret direkt olarak asgari ücret alanların yanı sıra, işsizlik maaşı, genel sağlık sigortası primleri, doğum borçlanması, engelli aylığı, rapor ücretleri, 65 yaş üstü aylıkları gibi pek çok kaleme de artış getiriyor.

Asgari ücrette kritik gün! Açıklamayı Başkan Erdoğan yapacak

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde pazarlıklar dün de devam etti. Türk-İş yeni asgari ücretin net 6 bin 391 liranın altında kalmamasını isterken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istiyor.

Asgari ücrette kritik gün! Açıklamayı Başkan Erdoğan yapacak

ASGARİ ÜCRET KARARI RESMİ GAZETE'DE

Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının bugün açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliğine gidildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Asgari ücrette kritik gün! Açıklamayı Başkan Erdoğan yapacak

Yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadeler, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirildi.

Asgari ücrette kritik gün! Açıklamayı Başkan Erdoğan yapacak

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Son dakika bilgilerine göre; Yeni asgari ücret rakamını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

Asgari ücrette kritik gün! Açıklamayı Başkan Erdoğan yapacak

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Şu an asgari ücret brüt 5004 TL. Bu tutardan 700.56 TL SGK primi işçi payı, 50.04 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı olmak üzere toplam 750.60 TL kesiliyor. İşveren ayrıca 775.62 TL SGK primi, 100.08 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere 875.70 TL prim ödüyor. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 5.879.70 liraya ulaşıyor. Brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 lira, net 5104.08 liraya çıkacak. Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5316.75 lira, yüzde 30 artışla brüt 6505.40 lira, net 5742.09 lira, yüzde 35 artışla da brüt 6755.40 lira, net 5742.09 liraya yükselecek.

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