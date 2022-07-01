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Haberler Ekonomi Bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz’da yatıyor

Bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz’da yatıyor

EMEKLİLERİN merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz'da hesaplara yatacak.

1.7.2022

Bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz’da yatıyor

SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ- Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecek. SSK kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz'da; 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü1 Temmuz olanlara 2 Temmuz'da; 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz'da, BAĞKUR kapsamında aylık alanlara da 7 Temmuz'da ödemeleri yapılacak.

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