Emlak fiyatlarında oynanan oyun bozuldu

GELİR İdaresi Başkanlığı'nca yayınlanan yeni düzenleme ile internet ortamındaki emlak ilanlarında yeni bir dönem başladı. Özellikle emlak fiyatlarının gerçek değerinin üzerinde gösterilmesi ve emlak piyasasında yapılan manipülasyonların önüne geçilmesi için çıkarılan düzenleme sonuçlarını göstermeye başladı. Başta sahte ilanların önüne kesen bu düzenleme ile konut fiyatlarında önemli bir oranda düşüş yaşanıyor. Konut ve benzeri gayrimenkul fiyatlarını yükselten fırsatçılara göz açtırmayacak düzenlemenin ardından yapılacak denetimlerle fiyatların dengelenmesi bekleniyor.

DİĞER