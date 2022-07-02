İzmir’e 61 milyon euroluk yatırım

İzmir'e 2 dev grup tarafından toplam 61 milyon euroyu (1 milyar 67 milyon lira) bulacak iki büyük fabrika yatırımı yapılıyor. Halka açık Ege Endüstri A.Ş. ve Alkim Kağıt A.Ş tarafından yapılacak yatırımlarla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

EGE ENDÜSTRİ'DEN 500 KİŞİYE İŞ

Bayraktar Holding bünyesindeki Ege Endüstri firması, Gaziemir'deki Ege Serbest Bölgesi'nde kuracağı fabrika için Dünya Bankası kuruluşu International Finance Corporation'dan (IFC) 40 milyon euro kredi sağladı. Şirket 2 yıl geri ödemesiz 8 yıl vadeli kredi için IFC ile sözleşme imzaladı. 42 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak tesiste, otomotiv sektörü için dingil ve süspansiyon parçaları üretimi yapılacak. Yeni tesis 500 kişiye iş imkanı sağlayacak. Kemalpaşa'da üretim yapan Alkim Kağıt ise, Almanya'nın Köln şehrindeki Zanders Abwicklung GmbH'ye ait fabrikada bulunan ve 125 bin ton/yıl kapasiteli kağıt makinesi, ekipmanları Türkiye'ye getiriyor. Tamamlayıcı inşaat, ithal-yerli makine ve ekipmanları ve modernizasyonu için 21 milyon euro (367 milyon lira) yatırım yapılacak. Alkim Kağıt'tan yapılan açıklamada, "Kurulu mevcut fabrikamız ile kurulacak yeni üretim tesisi toplam kapasite üretim gramajına bağlı olarak yıllık 225 bin tona çıkabilecek" denildi. ■ ERHAN GÜLENÇ