Bademler çiçekçilikte Hollanda borsasında

TÜRKİYE'DE çiçeğin önemli merkezlerinden Bademler'in çiçek üreticileri, dünya çiçek ihracatında yüzde 49'luk paya sahip Hollanda'nın çiçek borsasına girdi. Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Murat Kulaç, "İzmir'deki kooperatifçilik modeli Türkiye'ye örnek oldu. Dünya çiçek devleri ünümüzü duydu ve bizimle işbirliği yapmaya başladı. Artık Hollanda'nın yakın takibindeyiz. Temmuz ayında ilk ürünlerimiz Hollanda borsasında sergilenecek. Biz de bu sayede üretim ve ihracat kapasitemizi artıracağız" dedi.

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