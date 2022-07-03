Bayram öncesinde HGS yükleme uyarısı

PTT AŞ, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla sürücüleri, seyahate çıkmadan önce HGS bakiyelerini kontrol etmeleri konusunda uyardı. Bakiye yüklemede dolandırıcılık amacıyla kurulan internet sitelerine karşı dikkatli olunması istenirken, "İnternetten müşterilerin HGS hizmetine ulaşabileceği sayfalar yalnızca https://pttbank.ptt.gov. tr/; www.turkiye.gov.tr/ www.pttavm.com/'dur. Bu sayfalar haricinde HGS'ye yükleme yapılamaz. HGS bakiyeleri https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/ ve e-devlet kapısı aracılığıyla kontrol edilebilir.