Bayram tatili için 8 bin ek sefer konuldu

Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle hava ve kara ulaşımında biletleri yüksek fiyatlara rağmen bitiren firmalar ek seferleri satışa çıkardı. 9 Temmuz'da başlayacak bayramı memleketinde veya tatil yörelerinde geçirmek isteyenler için de yol telaşı başladı. Yoğun talip yüzünden hava ve kara yolunda son dönemde gelen zamlarla yükselen fiyatlara rağmen biletlerin tamamı tükendi.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Bayram tatili süresince günlük ortalama 700 bin yolcu taşınacak. Bu sürede ek seferlerle birlikte 9 milyona yakın yolcuyu taşıyacağız" dedi. Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğini aktaran Yıldırım, normal günde 12 bin olan otobüs sefer sayısının tatil dönemlerinde 27 bine kadar çıkarıldığını belirtti. Yıldırım, "Otobüs biletleri tükendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şehirler arası otobüs firmalarına B2 ve D2 belgeli otobüsleri kullanma izni vermesi için yaptığımız başvuru kabul edildi. Bayram tatili için koyduğumuz 8 bin ek sefer için satışlar başladı" diye konuştu.