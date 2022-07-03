İhracat rakamlarında tüm zamanların rekoru

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.5 artarak 23.4 milyar dolar olduğunu söyledi. Bakan Muş, "Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Böylelikle, 2022 yılının ilk altı ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve altıda altı yaptık" dedi.

2022 yılı Haziran ayında ithalat yüzde 39.6 oranında artarak 31 milyar 555 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 29.8 oranında artarak 54 milyar 950 milyon dolar, Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 20 oranında artarak 125 milyar 864 milyon dolar oldu.