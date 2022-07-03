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Haberler Ekonomi Osmaniye'de icradan satılık daire

Osmaniye'de icradan satılık daire

Osmaniye Merkez'de bulunan 4+1 daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

03.07.2022, 09:13

Osmaniye’de icradan satılık daire

Mahkeme Osmaniye'de bulunan 4+1 daire için satış kararı verdi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 07.09.2022 14:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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