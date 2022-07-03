Osmaniye’de icradan satılık daire

Mahkeme Osmaniye'de bulunan 4+1 daire için satış kararı verdi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 07.09.2022 14:00 belirlendi.
Osmaniye Merkez'de bulunan 4+1 daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.
Mahkeme Osmaniye'de bulunan 4+1 daire için satış kararı verdi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 07.09.2022 14:00 belirlendi.