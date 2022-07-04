18.5 milyon çalışana asgari ücret istisnası

Yeni asgari ücretin 5 bin 500 liraya çıkmasıyla 18.5 milyon çalışan için vergi istisnası 90.6 milyar liraya yükseldi. Brütten ücret hesaplanan işyerlerinde vergi istisnası çalışanlara avantaj sağlayacak. İstisna aynı ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına bir kez uygulanacak. Birden fazla işverenden ücret alanın vergi istisnası, sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak.

GELİR VE DAMGA VERGİSİ YOK

Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını, 49.1 milyar lirası gelir vergisi, 8.7 milyar lirası damga vergisi olmak üzere 57.8 milyarlık vergiden feragat edildiğini belirterek, "Temmuz'dan itibaren asgari ücretin net 5 bin 500 liraya çıkarılmasıyla çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32.8 milyarlık artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90.6 milyara yükseldi" dedi.

1565 LİRALIK AVANTAJ

Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı bırakıldığı için yılın geri kalanında daha az vergi ödenecek. Örneğin, asgari ücret 4253 lira kalsaydı brütü 8 bin lira olan çalışanın yıllık gelir vergisi 6 bin 925 lira, damga vergisi de 273 lira olmak üzere ödemesi gereken vergi tutarı 7 bin 198 lira olacaktı. Asgari ücretin 5500 olmasıyla aynı kişinin ödeyeceği yıllık gelir vergisi 5 bin 428 lira, damga vergisi 206 olmak üzere 6 bin lira olmak üzere 5 bin 634 liraya düşecek. Ele geçen net ücret yaklaşık 1565 lira artacak. ■ HAZAL ATEŞ