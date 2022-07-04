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Haberler Ekonomi EİB 1.7 milyar dolarlık ihracata imza attı

EİB 1.7 milyar dolarlık ihracata imza attı

4.7.2022

EİB 1.7 milyar dolarlık ihracata imza attı

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), Haziran'da ihracatını yüzde 10'luk artışla 1 milyar 702 milyon dolara çıkardı. Haziran'da Türkiye geneli ihracat yüzde 18'lik artışla 23.4 milyon dolara ulaştı. Egeli ihracatçılar, 2022'nin ilk yarısında ihracatlarını yüzde 21.3 yükselterek 9 milyar 276 milyon dolara çıkarırken, son bir yılda Türkiye'ye kazandırdıkları döviz yüzde 21.4'lük artışla 17 milyar 934 milyon dolara çıktı.

Sanayi sektörü 957 milyon dolarlık ihracatla EİB'in ihracatından aslan payını alırken, tarım sektörü 612 milyon dolarlık ihracata imza attı. Madencilik sektörü ise 132 milyon dolarlık döviz getirisi sağladı. Bünyesinde 12 ihracatçı birliğini barındıran Ege İhracatçı Birlikleri'nde Haziran'da 10 ihracatçı birliği ihracatlarını artırmayı başarırken, 2 ihracatçı birliği 2021 Haziran performanslarının gerisinde kaldı.

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