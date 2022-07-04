‘Matbaacıların sanayi sitesi olmalı’

İzmir Matbaacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı ve Matbaacılar Federasyonu Basın Sözcüsü Osman Koçanalı, Haftabaşı Sohbetleri'nin konuğu oldu. Koçanalı, matbaacıların ayakta kalması için kooperatifleşmeye gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

- Matbaacıların sorunlarından bahsedebilir misiniz?

En büyük sorunlardan biri Türkiye'de tüketilen kağıdın yüzde 90'ının ithal olması. Bu kağıtların çoğu büyük firmalara veriliyor. Bizim gibi küçük ve orta ölçekli matbaacılar iki yıl önce çıkan e-arşiv, e-fatura ve e-irsaliye'den dolayı çok büyük sıkıntıda. 2020 yılında İzmir'de 123 matbaacı kapandı. Bu insanlar evlerine bu meslekten ekmek götürüyorlardı. Ben 57 yıllık matbaacıyım. Çocuklarımı bu meslekle büyüttüm. Matbaacılık bütün mesleklerin anasıdır. Hangi mesleği yaparsanız yapın okumak zorundasınız. Okumak için kitap, kitap içinse matbaa lazım. Matbaacılar yan sanayilerle birlikte yaklaşık 4 milyon kişiyi temsil ediyor. Gelir Dairesi Başkanlığı ile geçen sene görüşme fırsatı bulduk. e-arşiv, e-fatura uygulamasının bir yıl ertelenmesini istedik. İnsanlar ışığı değil matbaayı bularak aydınlandı. Biz sektörümüzü böyle görüyoruz. Promosyonlar ve benzinliklerde verilen kağıt mendillere de yasaklar geldi. Çok zor durumdayız.

- Kağıt üretiminde dışa bağımlılığı nasıl azaltabiliriz?

Türkiye'de kağıt tüketimi diğer gelişmiş ülkelerin yüzde 50'si kadar bile değil. Eylül ayından sonra kağıt fiyatlarına ciddi zamlar geldi. Kağıt üretimiyle ilgili acil bir plan yapılmalı. Bugün Finlandiya, Kanada, Rusya ve Çin'den kağıt ithal ediyoruz. Bunlar aynı kalitede değil. Kağıt üretimini canlandırmamız gerekiyor. Tarım, sanayi ve turizm önemli ama basım sektörünü de ayağa kaldırmak lazım.

SEKTÖR NASIL AYAKTA KALABİLİR?

TÜRKİYE'DE bu işle ilgili kooperatifleşmeye gitmek gerekiyor. Küçük işletmeleri birleştirmemiz gerekiyor. Ama bizim insanımız kooperatifleşmeye yatkın bir kafa yapısında değil. Herkes kendi patron olmak istiyor. İzmir'in çeşitli bölgelerinden küçük işletmeleri birleştirerek bağımsız müdür ve yönetim kurulu atayalım ve yurtdışına ihracat yapalım istedik. Türkiye'de şu anda İstanbul ve Gaziantep'teki matbaalar yurtdışına ihraç yapıyor. Çünkü gelişmiş ülkeler bu işleri dışarıya yaptırıyor. Ama İzmir'in böyle bir şansı olmadı. Aslında Balkanlar'a ve Yunanistan'a ihracat yapabiliriz. Teknoloji ve bilgi olarak fena durumda değiliz ama burada ara eleman sorunu ortaya çıkıyor. Herkes bilgisayarın başında çalışmak istiyor. Meslek değişiyor ve dijitalleşme yükseliyor. Mesleği yapmak için en az bir yabancı dil gerekiyor. Sektörün A'sından başlamak gerekiyor ama bizim insanımız masa

başı iş istiyor.

- Çözüm önerileriniz nelerdir?

- BİZİM sektörümüzde ciddi bir ara eleman açığı sorunu var. Bunun giderilmesi için meslek liselerinin açılması gerekiyor. İşyerlerinde meslek lisesi mezunları aranıyor. Eskiden çıraklık sistemi vardı ve artık son buldu. Bu sorunu meslek lisesi mezunlarıyla çözebiliriz. Buna ciddi yatırım yapılması gerekiyor. Yerel yönetimlerin ise bizim sektörle ilgili sanayi sitesi kurmasını bekliyoruz. Bütün sektörlerin sanayi sitesi var ama matbaacıların yok. Bizim sektörümüz çevre kirliliği yapan sektör. Bizlerin şehir dışına çıkması gerekiyor.

MERT ALPDÜNDAR