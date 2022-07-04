Memur ve emekliye yüzde 40’ın üzerinde zam

TÜİK bugün Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak, memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısı için alacağı enflasyon farkı da netlik kazanacak. Açıklanan enflasyon beklentilerine göre birçok maaşla birlikte ek zamlı yeni emekli, memur ücret hesaplamaları ve sosyal yardım ödemelerini hesaplandı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, Ocak-Mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 35.64 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7.5'lik zam oranı aşıldı. Devlet memurları, Haziran ayı TÜFE oranı kapsamında enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

BEKLENTİ ANKETİNE GÖRE

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 77.75'e çıkmasını bekliyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3.77 olarak açıklanırken, aynı dönem için AA Finans anketine katılan ekonomistler yüzde 4.44 tahmininde bulundu. Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Buna ilaveten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam için çalışmalarını sürdürüyor. Toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması seçeneği öne çıkarken, bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda memurlar enflasyon farkı ve yüzde 10 zam alacaklar. AA Finans'ın anketine göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 4.44 olarak gerçekleşirse şu tablo ortaya çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI

■ En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.075 liraya, (Ek zamlı 9.268 TL)

■ En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.054 liraya, (Ek zamlı 6.183)

■ Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.176 liraya,

■ 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.663 liraya çıkacak.