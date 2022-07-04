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Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Bilgin zam oranını açıkladı

Son dakika: Bakan Bilgin zam oranını açıkladı

Son dakika haberi... TÜİK merakla beklenen Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranları da netllik kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz." dedi.

04.07.2022, 15:35 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022, 15:45

Son dakika: Bakan Bilgin zam oranını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz. Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik. Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla. Devlet 90 milyar lira alacağından vazgeçti. Çalışanları için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu." dedi.

Bilgin: "Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye'nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız. Türkiye 5 bin 500 lira asgari ücreti tayin ederken birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir.

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