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Haberler Ekonomi Bayram öncesinde kiralık araçlara talep patlaması

Bayram öncesinde kiralık araçlara talep patlaması

5.7.2022

Bayram öncesinde kiralık araçlara talep patlaması

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala, İzmir'de araç kiralama talepleri arttı. Araç kiralama şirketleri vatandaşların ellerini çabuk tutmasını tavsiye ederken, bir günlük araç kirası 500 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıkıyor.

İzmir Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Zafer Dursun, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kiralık araç taleplerini değerlendirdi. Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının artması nedeniyle vatandaşların kiralık araçlara yöneldiğini belirten Dursun, vatandaşların bir an önce rezervasyon yaptırması gerektiğini kaydetti. Araç kiralama firmaları da yurtdışından gelenlerin yoğun talepte bulunduklarını söyledi.

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