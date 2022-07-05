Fiyat artışlarını düşüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, enflasyon rakamlarını değerlendirerek, "Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir" dedi. Nebati, açıklanan haziran ayı enflasyon rakamları ile memur, memur emeklileri, SGK ve Bağ-Kur emekli zamlarıyla ilgili Twitter hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:

KÜRESEL FİYATLAR ETKİLİ

"Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de Haziran ayında enflasyonun yüzde 4.95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur. Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94.6 oranında, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85.5 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78.6 oranında artış yaptık. Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir."

400 MALİ HİZMET UZMANI

Bakan Nebati, "Kamu idarelerinde istihdam edilmek üzere, özel yarışma sınavı ile 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alımı yapacağız. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla ülkemiz için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Sınava katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.