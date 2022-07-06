İş sözleşmesinin fesih nedenleri

İş sözleşmeleri süre bakımından ikiye ayrılır. Bunlar belirli süreli iş sözleşmeleri ve belirsiz süreli iş sözleşmeleridir. İş sözleşmeleri işçi veya işveren tarafından farklı nedenlerle feshedilebilir. Haksız fesih, geçerli nedenle fesih ve haklı nedenle fesih olmak üzere iş sözleşmelerinin feshi üçe ayrılır. Geçerli nedenle fesih, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanabilir. Aynı zamanda işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan herhangi bir sebepten de kaynaklanabilir. Son zamanlardaki Yargıtay kararları ışığında geçerli nedenle fesih örnekleri vermek faydalı olacaktır.

Örneğin İş Kanunu'nun 25'inci maddesine göre, işçinin işverene veya ailesine karşı şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi haklı fesih nedeni olarak sayılmıştır. Buna karşılık işçinin bu ağırlıkta olmayan işveren veya ailesi aleyhine sarf ettiği sözler geçerli fesih nedeni sayılmaktadır. Hatta sadece işverene karşı değil, işveren temsilcisine karşı yöneltilen ve haklı feshi gerektirecek ağırlıkta olmayan aleyhe sözler de geçerli fesih nedeni sayılmaktadır.

İHBAR TAZMİNATI SÜRELERİ

Daha fazla örnek vermek gerekirse, diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik yaşamak da geçerli fesih nedenidir. Kısacası, iş sözleşmesinin haklı neden ile feshini gerektirecek ağırlıkta olmayan fakat iş ilişkisinin devamını çekilmez hale getiren nedenler, geçerli nedenlerdir. Geçerli nedenle iş sözleşmesinin feshinde işçi kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanır. İhbar süresi işçinin o işyerinde çalıştığı süreye göre değişmektedir. Bu süreler, altı aydan daha az çalışan işçi için ihbar süresi iki hafta, altı ay ile bir buçuk yıl arasında çalışan işçi için dört hafta, bir buçuk yıl ile üç yıl arasında çalışan işçi için altı hafta, üç yıldan fazla süredir çalışan işçi için sekiz haftadır. Haklı nedenle fesih halleri dışında bu sürelere göre haber vermeden iş sözleşmesini fesheden taraf, diğer tarafa tazminat ödemek zorundadır. Kıdem tazminatı ise işçinin çalıştığı yıla göre hesaplanır.

İŞE İADESİNİ TALEP HAKKI

Fakat geçerli nedenle fesih durumlarında işçinin işe iade davası olumsuz sonuçlanır. İşverence feshin geçerli neden ile yapılmadığı veya mahkemenin işverenin sunduğu nedeni geçerli bir neden olarak kabul etmediği durumlarda, işçinin işe iadesini talep etme hakkı doğacaktır. Fakat unutmamakta fayda vardır ki, işçinin işe iade talep edebilmesi için işyerinde en az otuz işçinin çalıştırılıyor olması ve işçinin en az altı aydır o işyerinde çalışıyor olması gereklidir. İşe iade davasının tüm hukuki sonuçlarını ve tüm ihtimallerini bir sonraki yazımda anlatıyor olacağım.