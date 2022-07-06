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Haberler Ekonomi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alıyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alıyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacağını Duyurdu.

06.07.2022, 09:44

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Üniversitemize bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" 25 (yirmi beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır." dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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