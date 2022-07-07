Devlet kursunu bitirip tekstil ihracatçısı oldu

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanlığı kurslarında aldığı eğitimin ardından kendi işinin patronu olan moda tasarımcısı Songül Başar, tekstil sektöründe 39 ülkeye ihracat yaparak kadınlara istihdam sağlıyor. Ürettiği tesettür kıyafetleriyle ön plana çıkan modacı Songül Başar, KOSGEB'in teşvikleriyle iş insanı olma hikayesini anlattı.

Mesleğinde ilerlemek için çok çalışmasının yanı sıra 2017'de KOSGEB'in açtığı tekstil, tasarım ve pazarlama kurslarına da katıldığını dile getiren Başar, 30 yıl önce babasının bıraktığı son parayla işini kurduğunu dile getirdi. Tekstil sektöründe tesettür modasıyla farkını yaratmaya çalıştığını belirten Başar, giysilerinin tasarım aşamasından üretimine kadar her noktasında bulunduğunu vurguladı.

AZİM ve kararlılıkla yurt dışında adını duyurmayı başardığını söyleyen Başar, "Mutfağında başlayarak öğrendiğimiz işimizle bugün 39 ülkeye ihracat yapan bir firmayız. Bunun yanında şükürler olsun, Rabbim bize bu görevi nasip etti, 85 kadına istihdam sağlıyoruz. Emek vermeden ekmek olmuyor. Önce emeklerimizi verdik. Şimdi ekmeğimizi yiyoruz." diye konuştu. Başar, kadın girişimcilere özellikle kurslara katılmalarını ve devletin verdiği desteklerden yararlanmalarını önerdi.