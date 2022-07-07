Genç istihdamına destekte yeni dönem

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kovid-19 salgınından etkilenen iş yerlerinde genç istihdamını kolaylaştıran "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı"nın 4'üncü dönem başvurularını başlattı. KOSGEB yetkililerinden alınan bilgiye göre programda 4'üncü dönemin başlamasıyla bu yaz üniversitelerden ve mesleki/ teknik liselerden mezun olanlar da program kapsamında istihdam edilebilecek.

28 EYLÜL TARİHİNE KADAR

Şartları taşıyan işletmeler, 10 Ağustos'a kadar çevrim içi başvuru yapabilecek. Başvurusu onaylananlar, koşullara uygun personeli istihdam ettikten sonra 28 Eylül'e kadar ödeme talebinde bulunabilecek. Kesin destek onayı, bütçe kapsamında ödeme talebi sırasına göre verilecek. Programla son 12 ayda ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 bin liralık geri ödemeli destek alıyor. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabiliyor.

İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkıyor. Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, "www.kosgeb.gov. tr" adresindeki "E-Hizmetler" menüsünden başvuru yapabilecek. Aralık 2021- Mart 2022 sürecini kapsayan 3'üncü dönemde başvurusu onaylanan işletmeler, 4'üncü dönem için müracaatta bulunamayacak. Ayrıca 3'üncü başvuru döneminde herhangi bir işletmede destek kapsamında istihdam edilen personel de bu başvuru döneminde istihdam edilemeyecek.

TALEP SÜRESİ UZATILDI

MİKRO ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın 3'üncü döneminde başvurusu onaylanan işletmelerin ödeme talep süresi de uzatıldı. Bu durumdaki işletmeler, koşullara uyan personeli istihdam ederek 1 Ağustos'tan başlamak üzere 28 Eylül'e kadar ödeme talebinde bulunabilecek. Gençlerin işe alınmasına imkan veren destek paketiyle bugüne kadar 33 bin işletmenin 61 bin 171 ilave personel istihdam etmesine katkı sağlandı. Ayrıca istihdam sağlayan mikro ve küçük işletmelere 3 milyar 150 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Destekten yararlanan işletmeler, ilk 24 ay bir ödeme yapmayacak, sonraki 24 ayda 6 eşit taksitle ödemelerini gerçekleştirecek. Geri ödemede herhangi bir faiz veya komisyon alınmayacak