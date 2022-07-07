İzmir’e iki büyük yatırım

İzmir Büyükçiğli Mahallesi'nde, Replease Turizm Otomotiv A.Ş, 96 milyon 634 bin TL'lik yatırımla 158 odalı 5 yıldızlı otel yapmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Yönetim kurulu başkanlığını Adem Paşalı'nın yaptığı Paşalı Gruba ait Replease Turizm Otomotiv, 5 yıldızlı otel projesini Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) sınırları içerisinde hayata geçirecek.

150 PERSONEL ÇALIŞACAK

Projede, 1'inci bodrum katta bin 545 metrekarelik otele ait otopark, 550 metrekarelik seyir terası, zemin katta 914 metrekarelik loby, bekleme salonu, restoran bölümleri, 1'inci katta 828 metrekarelik alanda kafeterya, toplantı odası, hamam, sauna vb. sosyal alanlar, 2'nci katta 888 metrekarelik alan ve her biri 888 metrekarelik olan 9 katta çeşitli özelliklerde otel odaları bulunacak. Ayrıca en üst kat 386 metrekarelik teras katı olarak projelendirildi. Proje alanında 7 metre derinliğinde kazı işlemi uygulanacak. Projenin inşaatında 70 kişilik personelin çalışacağı belirtildi. İşletme aşamasında ise 150 kişilik personel 3 vardiya mesai yapacak. Projenin OSB içerisinde olması ve aynı parselde otomotiv servis ve kiralama hizmetlerinin de yer alması planlandı.

FOLKART'IN 944 MİLYON LİRALIK PROJESİ VİZEYİ ALDI

FOLKART'IN Konak Halkapınar'da hayata geçireceği yeni konut projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED onayı verirken, şirket artan inşaat maliyetlerini de ÇED sürecine yansıtmak zorunda kaldı. Konak Mersinli Mahallesi sınırlarında kalan 22 bin 529 metrekarelik alana inşa edilecek Konak Toplu Konut ve Ticaret Merkezi projesi kapsamında 292 konut, 398 adet rezidans ofis ve 36 ticari birim yer alacak. Merkez, 3 bloktan oluşacak ve her bir blok 44 kattan oluşacak.

PROJEDE otopark alanları, yeşil alanlar ve sosyal donatılar da bulunacak. Blokların maksimum yüksekliği ise 180 metre olacak. Proje alanı İzmir Bölge Adliye Merkezi ile protokol camii olarak bilinen Ulu Cami'nin ve Alsancak Limanı'nın arasında, çevre yolunun yanı başında yer alıyor. Projenin 3 yılda tamamlanarak 2025 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Projede en dikkat çeken gelişme ise maliyetlerdeki artış oldu. 1 aylık ÇED sürecinde projenin maliyeti yaklaşık 200 milyon TL arttı. 6 Haziran'da duyurulan proje tanıtım dosyasında yer alan 748 milyon 500 bin TL'lik maliyet 944 milyon 544 bin TL'ye çıkmış oldu.