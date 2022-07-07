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Haberler Ekonomi Tüm dünyada petrol fiyatları düşüşe geçti

Tüm dünyada petrol fiyatları düşüşe geçti

7.7.2022

Tüm dünyada petrol fiyatları düşüşe geçti
DÜNYADA petrol fiyatları, küresel resesyon beklentilerinin talebe zarar vereceğine yönelik endişelerle düşme eğilimine girdi. Brent petrolün varili yüzde 9,7 azalışla 102,52 dolardan işlem görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 8,55 düşüşle 99,16 dolardan alıcı buldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına geriledi. Petrol fiyatlarının Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının greve gideceklerini duyurmasının ardından artan arz yönlü endişelere rağmen düşüş göstermesi dikkati çekti.
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