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Haberler Ekonomi 181,2 milyon liralık tarımsal destekler ödendi

181,2 milyon liralık tarımsal destekler ödendi

9.7.2022

181,2 milyon liralık tarımsal destekler ödendi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 181,2 milyon liralık tarımsal destekleme tutarlarını çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını açıkladı. Bakan Kirişci, "181 milyon 196 bin 661 liralık tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı. Destek tutarları, iyi tarım uygulamalarında 70 milyon 762 bin 258 lira, organik tarımda 53 milyon 42 bin 441 lira, kırsal kalkınmada 37 milyon 589 bin 363 lira, yağlı tohumlu bitkilerde 8 milyon 205 bin 99 lira, Ar-Ge'de 6 milyon 769 bin 694 lira ve uzman eller projesinde 4 milyon 827 bin 806 lira olarak belirlendi.
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