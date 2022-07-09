İzmir’de restoran ve kafelere dijitalleşme eğitimi verildi

Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi çerçevesinde Türkiye'yi dolaşan Eğitim Tırı, Konak Meydanı'nda İzmirli oda yöneticileriyle buluştu. Eğitimler 7-8 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.com işbirliği altında yürütülen proje, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İESOB) katkılarıyla Konak'ta gerçekleştirildi. Türkiye'deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan eğitim programı ve www.esnafakademi. org eğitim portalı gıda sektöründe faaliyet gösteren oda yöneticilerine tanıtıldı. Eğitimlere İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ile Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Aydeniz de katıldı.



HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK

İESOB'nin katkılarıyla Lokantacılar, Kantinciler, Pideciler ve Gevrekçiler ile Büfeciler Odalarının başkan ve yöneticilerine eğitim verildi. Açılış konuşmasını yapan İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Doğan Kılıç, üyelerinin pandemiye hazırlıksız yakalandığına dikkat çekti. Korona sürecinin online ticareti ön plana çıkardığını kaydeden Kılıç, "Dijital alanda yeterli donanıma sahip olmayan üyelerimiz mağdur oldu. Bu nedenle eğitimleri önemsiyoruz" dedi. Pandemiden çok sayıda meslek kolunun olumsuz etkilendiğini belirten İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise, "Bu süreçte online yeme içme sektörü nominal olarak yüzde 100'ün üstünde büyüdü, online siparişler dört kat arttı. Bugün akıllı telefon kullanmayan kişinin nasıl eli kolu bağlı kalıyorsa, dijital teknolojiyi iş yaşamına geçiremeyen işletmeler de mağdur durumda kalmaktan kurtulamıyor. Burada edindiğiniz bilgileri üyelerinize aktarmanız çok önemli. Üyeleri aydınlatmamız, bilgilendirmemiz görevimiz, yöneticiliğin bir gereği, bize bir vebal yüklüyor" diye konuştu.



İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu

PROGRAMIN İÇERİĞİ

Kullanıcının ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilen bir öğrenme deneyimi sunan esnafakademi.org eğitim portalı içerisinde "Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama" modülleriyle işletmeler hemen hayata geçirebilecekleri pratik önerileri öğreniyor. Eğitimler kapsamında işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor. Eğitimleri tamamlayarak sertifika alan işletmeci ve çalışanlar çekilişle verilecek 100 Samsung T290 tabletten birisini kazanma şansı yakalıyor.



- ROADSHOW hazırlık kapsamında eğitim TIR'ının ziyaret edeceği 20 şehir belirlendi. 4 Nisan'da başlayan Roadshow 12 Ağustos'a kadar sürecek ve her ilde 1,5 gün kalınacak.



- DAHA önce Antalya, Trabzon, Mersin, Kayseri, Adana, Konya, Hatay, Aydın, Gaziantep, İzmir, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Rize'de eğitimler verilmişti.



- GEZİCİ TIR'ın ziyaret programı şöyle: 18-19 Temmuz Manisa, 21-22 Temmuz Bursa, 4-5 Ağustos Eskişehir, 8-9 Ağustos Ankara, 11-12 Ağustos İstanbul.