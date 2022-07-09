Son dakika: Enflasyon verileri açıklandı! Emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre emekli ve memurun Temmuz zammı da belli oldu. Türkiye İstatik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları merakla bekleniyordu. Yüzde 4.44 olarak tahmin edilen enflasyon beklentisine göre en düşük memur maaşı ek zamla 9 bin 268 lira, en düşük memur emekli aylığı da ek zamla 6 bin 183 liraya çıkacak. Peki enflasyon rakamları sonrası emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler...

HAZİRAN AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

Haziran yı enflasyon rakamı yüzde 4,95 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise 78,62 olarak belirlendi.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre en düşük emekli memur maaşı 6 bin TL, en düşük memur maaşı ise 9 bin TL'nin üzerinde olacak.

Memur ve memur emeklisi için maaş zammı yüzde 41,69, SSK ve Bağkur emeklisi maaş zammı ise 42,35 oldu.

KİM NE KADAR ZAM ALACAK?



SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı hesaplama



Güncel maaş: 2500 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3558 TL



Güncel maaş: 2600 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3701 TL



Güncel maaş: 2700 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3843 TL



Güncel maaş: 2800 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3985 TL



Güncel maaş: 2900 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4128 TL



Güncel maaş: 3000 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4270 TL

Güncel maaş: 3100 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4412 TL



Güncel maaş: 3200 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4555 TL



Güncel maaş: 3300 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4697 TL

Güncel maaş: 3400 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4839 TL

Güncel maaş: 3500 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4982 TL

Güncel maaş: 3600 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5124 TL



Güncel maaş: 3700 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5266 TL



Güncel maaş: 3800 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5409 TL



Güncel maaş: 3900 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5551 TL

Güncel maaş: 4000 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5694 TL

Güncel maaş: 4100 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5836 TL



Güncel maaş: 4200 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5978 TL



Güncel maaş: 4300 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6121 TL

Güncel maaş: 4400 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6263 TL

Güncel maaş: 4500 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6405 TL

Güncel maaş: 4600 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6548 TL



Güncel maaş: 4700 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6690 TL



Güncel maaş: 4800 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6832 TL

Güncel maaş: 4900 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6975 TL

Güncel maaş: 5000 TL

6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 7117 TL

ENFASYON HAZİRAN BEKLENTİSİ AÇIKLANDI!

Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı.

Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 39,33 oldu. Bu rakam Haziran ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 8 TEMMUZ'DA HESAPLARA GEÇECEK

Memur maaşları bilindiği üzere üzere her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Ancak bu kez Kabine Toplantısı sonrası alınan kararla beraber Kurban Bayramı öncesi bütün memur maaşlarının 8 Temmuz tarihinde zamlı haliyle hesaplara geçeceği açıklandı.

YENİ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 2'Lİ HESAP

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak açıklanırken, aynı dönem için AA Finans anketine katılan ekonomistler yüzde 4,44 tahmininde bulundu.