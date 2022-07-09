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Haberler Ekonomi ‘Ücret artışı ile refahı yükselttik'

Ücret artışı ile refahı yükselttik'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Çalışanlarımızın refah seviyesine önemli katkılar sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

9.7.2022

‘Ücret artışı ile refahı yükselttik’
Küresel ekonomide yaşanan olumsuzlukların etkilediği Türk ekonomisinde artan enflasyon oranlarına karşı, asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk ara zam ile vatandaşların yükünün hafifletilmesi hedeflenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşın yapılan zamlarla refah seviyesinin yükseltildiğini söyledi. Konu ile ilgili yeni bir paylaşımda bulunan Bakan Nebati "Asgari ücret artışı, memur ücret artışları, asgari ücret istisnası uygulaması ve ek gösterge düzenlemeleriyle çalışanlarımızın refah seviyesine önemli katkılar sağladık. Yeni düzenlemelerle de katkı sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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