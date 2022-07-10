Doğal taş ihracatı işlenmis ürünle arttı

EGELİ doğal taş ihracatçıları, 2022'nin ilk yarısında ihracatlarını yüzde 13'lük artışla 357 milyon dolardan 403 milyon dolara taşırken, bu ihracatın 320 milyon dolarlık kısmını işlenmiş ürünler oluşturdu. İşlenmiş ürünlerin payı yüzde 75'ten yüzde 80'e yükseldi. Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını ekonomiye kazandıran Egeli madenciler, Ocak-Haziran döneminde 616 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2021'in ilk yarısında 521 milyon dolarlık ihracat yapmıştı. EMİB, 2022'nin ilk 6 ayında ihracatını yüzde 18 artırmayı başardı.

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