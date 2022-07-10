Growtech Fuarı dünya tarımını buluşturacak

Dünyanın en önemli ve en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı olan Growtech, bu yıl 23-26 Kasım tarihlerinde Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde global tarım profesyonellerini ticaret ve ihracat için yeniden bir araya getirecek. 2021 yılında 25 ülkeden 510 katılımcı ile 125 ülkeden 53 bin 640 uluslararası tarım profesyonelini tek çatı altında buluşturduklarını belirten Growtech Fuar Direktörü Engin Er, 2022 Growtech için hazırlıkların sürdüğünü belirtti. 4 gün boyunca katılımcı ve ziyaretçiler için ticaretin yanı sıra birbirinden önemli tarım sektörünün geleceğinin konuşulacağı etkinlikler de Growtech'te olacak.



DÜNYA TARIMININ KALBİ

İzmir'de Growtech fuarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Engin Er, "Her yıl İzmir ve Ege Bölgesi'nden de fuarda yoğun katılımcı ve ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Ege Bölgesi, tam bir tarım havzası konumunda. Bu yıl da ilginin artarak süreceğini düşünüyoruz. Growtech fuarının global tarım sektörüne katkısı çok büyük. Fuar, uluslararası katılımcı ve ziyaretçiler ile adeta dünya tarımının buluşma noktası haline geldi. Firmalarımız hedefledikleri pazarlara Growtech ile daha hızlı ve rahat ulaşabiliyor. Uluslararası alıcılar Growtech'te aradığı tüm ürün ve çözümleri bularak ticaretlerini geliştirebiliyor" diye konuştu.



BİRÇOK ÜLKEDEN KATILIM

Geçtiğimiz yıl fuara en çok ziyaret gerçekleştiren ülkelerin, İran, Ürdün, Irak, Mısır, Fas, Özbekistan, Lübnan, Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan olduğunu hatırlatan Er, "Fuar kapsamında Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği organizatörlüğünde düzenlenen Alım Heyeti Programı'na 7 ülkeden 19 alıcı firma katıldı. Hollanda, İspanya ve Macaristan özel ülke pavilyonlarında en yeni ürün ve teknolojilerini sergiledi. 2022 yılında da Hollanda, Çin, Güney Kore, Afrika ve İspanya özel ülke pavilyonları ile Growtech 2022'de olacaklar.



TARIM VE İNOVASYON

Growtech'in sunduğu ticari fırsatlarla birlikte tarıma dair en yeni teknolojilerin tanıtıldığı ve en güncel konuların gündeme taşındığı bir ortak bilgi paylaşım platformu olduğunu ifade eden Er, "Growtech bu yıl da ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri, Bitki Islahı Proje Pazarı'na ev sahipliği yapacak" dedi. Global tarımla ilgili konferansların da yapılacağını belirten Er, "Tarımda Sürdürülebilirlik, İklim Değişiklikleri, Akıllı Tarım Uygulamaları ve daha bir çok konu ile katılımcı ve ziyaretçilerimiz tarımın geleceği ile ilgili bilgi edinebilecek, doğru hamleleri öğrenebilecek ve dolayısı ile işlerini geliştirmeleri için faydalı bilgiler edinebilecekler" diye konuştu.

TOLGA TEKİN