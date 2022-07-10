E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği Kurucu Üyesi ve Projesoft CEO'su Yüksel Eminoğlu, bayram alışverişlerinde klima, derin dondurucu ve beyaz eşya satışının arttığını belirterek, online sanal poslardan satışın yüzde 42'ye yükseldiğini bildirdi. Eminoğlu, gerek işlem hacmi ve kullanıcı sayısı, gerekse gerçekleşen satış rakamlarıyla e-ticaretin her yıl katlanarak büyüdüğünü belirterek, bayram ya da tatil sezonu gibi özel dönemlerde de online alışverişlerde belirgin bir artış yaşandığına işaret etti. Eminoğlu, şunları kaydetti: "Bu yıl tam yaz tatili başlangıcına ve özellikle de pandemi sonrası evlilik sezonuna denk gelen bayram tatilinde harcamalar arttı. E-ticaret site sahipleri bu bayram dönemine bir ay önceden hazırlık yaptı. Klima, derin dondurucu ve beyaz eşya satışı arttı. Her Kurban Bayramında beklenen derin dondurucu satışları için özellikle beyaz eşya ve spotçu firmalar neredeyse 2022 1. çeyrek döneminde ürün alımlarını yaptılar ki bunun sebebi de geçen sene pandemi dolayısı ile bu satışların düşük seyretmesiydi.

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