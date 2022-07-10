Yerli otomasyon sistemiyle 36 milyon dolar tasarruf

Elektrik Üretim mühendislerince geliştirilen yerli otomasyon sistemi EÜAŞ Otomasyon Sistemleri (EOS), uygulandığı 12 santral ünitesinde 36 milyon doların devletin kasasında kalmasını sağladı. Her alanda olduğu gibi enerjide de yerlileşme dikkat çekiyor. İlk olarak yerli kaynakların kullanılarak enerji üretimiyle başlayan süreç, teknolojinin de yerlileşmesiyle sürüyor. Bunda öncü kuruluşlardan EÜAŞ, faaliyet geçirdiği yerlileştirme adımlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Keban HES'e yaptığı yerli dokunuşla 130 milyon lira tasarruf sağlayan EÜAŞ mühendisleri, geliştirdiği diğer teknolojilerle de övgü alıyor. 3 yıl önce kolları sıvayan EÜAŞ EOS ekibi yerli otomasyon sistemini geliştirmek için gece gündüz çalıştı. 27 Temmuz 2020'de Kepek II HES'de başarıyla çalışmaya başlayan yerli otomasyon sistemi bugüne kadar sorunsuzca işlevini yaptı. Ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinde kullanılan EOS, şu anda 12 HES ünitesinde yabancı firmaları oyun dışı bıraktı. EOS ile birlikte otomasyon sistemlerinin güncelleme maliyetlerinde ünite başına ortalama 3 milyon dolarlık tasarruf sağlanmış oldu. Yerli sistemin 45 EÜAŞ santralindeki 153 ünitenin kurulmasıyla 460 milyon dolarlık tasarruf sağlanacak.



■ BARIŞ ŞİMŞEK

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