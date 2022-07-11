Amerikalıların tercihi Türk silahları

İktidarın büyük desteği ile savunma sanayi son 5-10 yıl içinde büyük bir gelişme gösterirken, savunma sanayi ürünleri de dünyanın en büyüklerine kafa tutmaya başladı. İHA ve SİHA'ların yanı sıra yurt dışına pazarlanıp alıcı bulan ürünlerden birini de kişisel silahlar oluşturuyor. Silah alımının serbest olduğu ABD pazarından Türk ürünleri çok büyük bir pay alıyor. MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, kurumunun ürettiği savunma sanayi ürünleri hakkında bilgi verirken, bireysel silahlarda özel sektör ile yapılan işbirliklerine de dikkat çekti. Buna örnek olarak tabanca gibi hafif silahları gösteren Akdere, "Geçen dönem içinde ABD'de sivil piyasada 6 milyon 83 silah satıldı. Bunlardan 1 milyon 83 bini Türkiye'den gitmiş. Amerika'da sivillerin aldığı her 6 silahtan biri Türkiye'de üretiliyor" dedi.



SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORLAR

Akdere, kurumlarının esas görevinin asker ve polisin gereksinimlerini karşılamak olduğunu, ancak son yıllarda ihracata da yöneldiklerini, en büyük pazarlardan birinin ise Afrika olduğunu söyledi. Akdere, kurumun siparişlere yetişemediğini ise "Gururla söyleyebiliriz ki 2024'e kadar olan üretimle ilgili kapasitelerimizi sözleşmeye bağlamak üzereyiz" sözleri ile anlattı. Akdere, AR-GE çalışmaları ile arka arkaya yeni ürünler geliştirdiklerini, dış pazarlara daha fazla açılmak istediklerini vurgulayarak, "Biz üzerimize düşen görevi biliyoruz, biz daha da ileriye nasıl gidebileceğimizi biliyoruz" mesajını verdi



■ ZÜBEYDE YALÇIN (ANKARA)

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