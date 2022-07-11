Dünyanın ilk hibrit namlu tesisi Türkiye’de kurulacak

REPKON ve Avusturalyalı Titomic, dünyanın ilk hibrit namlu üretim tesisini kurmak için ortak girişim anlaşması imzaladı. Repkon İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Uğur Cem Gürpınar, Titomic ile dünyanın ilk hibrit akıtarak sıvama ve soğuk spreyleme üretim tesisini kurmak üzere kapsamlı bir ortaklığı hayata geçireceklerini söyledi. Savunma sektöründe ilki başlatacaklarını ifade eden Gürpınar, böylece daha kısa teslim sürelerinde çeşitli ve benzersiz malzeme bileşimleri ile daha hafif ve geliştirilmiş yeni özelliklere sahip namlular üretilebileceğini ifade etti. Titomic Genel Müdürü Herbert Koeck ise yıl sonunda faaliyete geçecek tesisin yeni nesil namluların üretimine öncülük edeceğini belirtti.

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