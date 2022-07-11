Dünyanın ilk zirai insansız hava aracı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli vurgusu girişimcilerde hayat buluyor. Türkiye'nin verimli topraklarını en iyi şekilde kullanmak isteyen 25 yaşındaki genç girişimci Başak Demir, yerli üretim ve milli teknolojiyle dünyanın ve Türkiye'nin ilk zirai insansız hava aracını geliştirdi.



BAYRAKTAR'DAN ÖDÜL ALDI

Demir'in ürettiği araç, 10 litre kapasitesinde genel ilaçlamanın haricinde görüntü işleme teknolojisini kullanarak arazi üzerinde yabancı ot tespiti yapıyor sadece yabancı ot üzerine ilaçlama gerçekleştiriyor. "İnovasyonda Kadın" temalı 5. Girişimcilik Kampı'na katılıp Zirai İnsansız Hava Aracı projesi ile Türkiye çapında ikinci olan ve ödülü Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın elinden alan Başak Demir, "Ürün sadece ilaçlanması gereken bölgelerin ilaçlamasını yaptığı için ilaç ve sıvı gübre kullanımı azalıyor. Üretim daha az maliyetle yapılıyor. Ayrıca mevcutta traktör kullanılarak yapılan ilaçlama yöntemlerinde kullanılan mazot gideri de ürünümüz sayesinde ortadan kalkıyor" dedi.



BURCU ŞEN (ANKARA)

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