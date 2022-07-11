İsviçre ile ticarette potansiyel büyük

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, Türkiye ve İsviçre ticari ilişkilerinde geliştirilebilecek büyük potansiyel bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye, nitelikli ve genç bir iş gücüne sahip. Türk hükümetinin yeni teknolojilere verdiği destekler İsviçre yatırımları için de fırsatlar yaratıyor" dedi.



Türkiye ve İsviçre arasındaki ticari ilişkilerin son derece yoğun ve aktif olduğunu ifade eden Thöni, "İki ülke tarafından da daha fazla görünürlüğe, daha fazla seyahat eden ve iş birliğini geliştirme amacıyla buluşan delegasyona ihtiyacımız var" diye konuştu.

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