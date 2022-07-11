Karadeniz doğal gazı 2023’te şebekeye verilecek! İlk borular deniz tabanına yerleştirildi

Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgazı taşıyacak borular, sığ kısımların ardından "Castorone" adlı gemi tarafından derin sularda deniz tabanına yerleştirilmeye başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak proje" olarak tanımladığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. 6 Temmuz'da Filyos açıklarında demirleyen gemi, 325 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 56 bin 529 groston ağırlığında. Castorone'ye boru yükleme işlemi de açıkta gerçekleşiyor. Her biri 12 metrelik borular destek gemilerine, ardından da açıktaki Castorone'ye yükleniyor. Dev geminin sonbahar başına kadar bu işlemleri bitirmesi planlanırken, günlük üretilecek 10 milyon metreküp gaz 2023 yılında şebekeye verilecek.

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