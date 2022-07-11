Mali müşavirlerden KDV indirimi talebi

İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Davudoğlu, mesleki dayanışma bilinciyle üyelere yönelik katılımcı bir yönetim anlayışını uygulamaya geçirdiklerini söyledi. Davudoğlu, meslektaşlarının sorunlarına çözüm bulmak için hazırladıkları raporları üst kurumları olan TÜRMOB aracılığıyla Maliye Bakanlığı'na ve ilgili mercilere ilettiklerini dile getirdi. İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın, merkez ve ilçelerde toplam 8 bin 500 üyesi bulunduğunu belirten Başkan Davudoğlu, 'Önce insan, sonra meslektaş' anlayışıyla, siyaset ve bireysel çıkarlardan uzak, sektörün ve meslektaşların gelişimi için yola çıktıklarının altını çizdi.



DÜZENLEME GEREKLİ

Muhasebecilerin KDV yükünün azaltılmasını isteyen Davudoğlu, vergi, ücret tarifesi gibi başlıklarda yaşadıkları sorunlarla ilgili çözüm önerilerini aktarırken, "Meslek mensubunun KDV yükü azaltılmalı ve en azından KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e çekilmelidir. Meslek mensuplarımızın işleriyle ilgili olarak yaptıkları her türlü gider kabul edilebilmelidir" diye konuştu. Enflasyonun birçok sektörü olduğu gibi, serbest muhasebeci ve mali müşavirleri de olumsuz etkilediğini vurgulayan Davudoğlu, "2022 yılı için uygulanacak ücret tarifesi o günün koşullarına göre hazırlanmış ve 2021 yılı Aralık ayında Maliye Bakanlığı'nca açıklanmıştır. Ücret tarifesi bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında artırılarak 2022 yılında uygulamaya geçmiştir. Ancak bugün gelinen noktada, 2022 Mayıs ayı sonu itibarıyla açıklanan enflasyon oranının mal ve hizmet alımlarındaki fiyat artışları göz önüne alındığında uygulanacak tarifenin yeniden düzenlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin enflasyondaki artışın ve ortaya çıkan tahribatın mağduru haline geldiklerine dikkat çeken Başkan Ertuğrul Davudoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Kamu finansmanında akışı sağlayan meslek mensupları mesleki faaliyetlerini sürdürebilmeleri için; kira, elektrik, su, ulaşım, personel, kırtasiye, kargo, gıda, temizlik ve benzeri giderlerini karşılayamaz duruma gelmişlerdir. Muhasebe ve mali müşavirlik ofislerinin varlığını tehdit eder hale gelen bu durumun derhal düzeltilmesi için ücret tarifesinin günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir."



İŞTE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ



- Başkan Davudoğlu, vergi, ücret tarifesi ve temsilde eşitlik gibi başlıklarda yaşadıkları sorunlarla ilgili çözüm önerilerini şöyle sıraladı;



- Meslek mensubunun KDV yükü azaltılmalı ve en azından KDV oranı %18'den % 8'e çekilmelidir. Meslek mensuplarımızın işleriyle ilgili olarak yaptıkları her türlü gider kabul edilebilmelidir.



- Meslek mensuplarımızın tahsilat ve ödemelerinde büyük bir sorun haline gelen gelir - KDV yasaları çelişkisi ortadan kaldırılmalıdır. Sermayesi beyin gücü olan ve sadece bununla geçinen mali müşavirlerin, KDV Kanunu'nun 10.

Maddesine 'serbest meslek faaliyetlerinde vergiyi doğuran olay, tahsilatın yapıldığı zamandır' hükmü ilave edilerek bu sorun kolaylıkla çözülebilir.



- Ücret tarifesinin teke düşürülmesi gerekmektedir. Ayrı ayrı yayınlanan ücret tarifeleri kafa karışıklığı yarattığı gibi, uygulanabilirliği de zorlaştırmaktadır. Ücret tarifesi 81 ilimizdeki meslek odalarımız tarafından TÜRMOB'a öneri olarak sunulup TÜRMOB tarafından yayınlanmalıdır.



- TÜRMOB'da temsil sorununun çözülmesi de artık kaçınılmaz duruma gelmiştir. Buradaki temsilin 5/4 olması anti demokratik bir durumdur. Bu ve benzeri durumlar için 3568 sayılı yasamızın günün koşullarına uygun güncellenmesi gerekmektedir.

TOLGA TEKİN / SEKTÖRÜN SESİ