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Haberler Ekonomi Spil Dağı Milli Parkı’na 5,4 milyonluk yatırım

Spil Dağı Milli Parkı’na 5,4 milyonluk yatırım

11.7.2022

Spil Dağı Milli Parkı’na 5,4 milyonluk yatırım
MANİSA Valiliği AB Projeler Ofisi ile Tarım ve Orman 4. Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırladığı, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilecek toplam 5 milyon 480 bin lira bütçeli 'Spil İstihdam Odaklı Sosyal Gelişim Projesi (SPİLİOS)' başlıyor. PROJE kapsamında Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda oluşturulacak alanda turizm odaklı dezavantajlı grupların rehabilitasyon çalışmaları, eğitimler ve çalışmalar yapılacak. Manisa Valiliği AB, Projeler ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Ural Sevener, "Bu alanda glamping, karavan, çadırlık kamp, binicilik alanları kurulacak. Gençler için dağcılık ve arama kurtarma eğitimleri verilecek. Burada dezavantajlı grupların istihdamı sağlanacak" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK
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