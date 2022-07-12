Babasının işini tercih etti yaban mersini üretiyor

Bursa'da iki yıldır tarımla uğraşan genç girişimci, 10 dönümde ürettiği yaban mersinini sosyal medya üzerinden yurdun dört bir yanına gönderiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2020'de mezun olan 25 yaşındaki Eda Halıcı, aynı sene ziraat mühendisi babasıyla İznik ilçesinden 10 dönüm arazi satın aldı. Bu işe ziraat mühendisi babasının desteğiyle başladığını, onun tecrübesinden yararlandığını söyleyen Eda Halıcı, "Bize olan destekler çok güzel, devletten, özel sektörden destekler var" diye konuştu.

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