Et ve Süt Kurumu, kalan kurbanlıkları satın alacak

KURBAN Bayramı nedeniyle hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıkları, Et ve Süt Kurumu satın alacak. Kurumdan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Üreticilerimizin 13-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında en yakın ESK Kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları halinde, kurbanlıkları Kurum karkas alım fiyatlarından satın alınacaktır. Et ve Süt Kurumu kesimhanelerine üreticimizden gelen bütün talepler karşılanacak olup ödemeler 10 gün içerisinde üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır. Kurum karkas fiyatlarımız; I. kalite dana 94 TL/Kg, II. kalite dana fiyatı 80 TL/Kg'dir. Küçükbaş hayvanlarda ise kuzu alım fiyatı 88 TL/Kg, toklu fiyatı 82 TL/Kg, koyun alım fiyatı 70 TL/Kg'dir. İlave olarak 1 TL/ Kg prim ödemesi yapılacaktır."

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