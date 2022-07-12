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Haberler Ekonomi GİSİDER ailesi yeni yatırımlarla büyüyor

GİSİDER ailesi yeni yatırımlarla büyüyor

12.7.2022

GİSİDER ailesi yeni yatırımlarla büyüyor
Girişimciler ve İş Dünyası Derneği (GİSİDER) üyeleri geçtiğimiz günlerde gerçekleşen genel kurulun ardından ilk toplantılarını kahvaltı etkinliğiyle yaptı. Sahilevleri'ndeki Times Restoran'da buluşan GİSİDER üyelerinin sayısı 100'den 470'e çıkarken derneğe yeni katılımcılar da eklendi. Son genel kurulda yeniden seçilen GİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Merve Çakır, katılımcılara hem teşekkür hem de yönetim kurulu belgesi verdi. Yeni dönemde önemli yatırımlara ve sosyal sorumluluk projelerine kaldıkları yerden devam edeceklerini vurgulayan Merve Çakır, "Genel kurulumuzun ardından üyelerimizle ilk kez buluştuk. İzmirimiz için önemli çalışmalar yapan yatırımcı ve girişimcilerimizle güçbirliği içinde çalışmaya ve kentimize faydalı projeler üretmeye devam edeceğiz. Tüm üyelerimizle birlikte yeni dönemde sadece İzmir'de değil Türkiye çapında birlik ve beraberlik örneği gösteren bir dernek olacağız" dedi.

■ TOLGA TEKİN
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