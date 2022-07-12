Hedef Fransa hazırgiyim pazarından yüzde 10 pay

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, moda sektöründe dünyanın önde gelen ve en prestijli, tekstil sektörünün ise en önemli fuarları arasında yer alan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na, 5-7 Temmuz tarihlerinde 13'üncü kez mili katılım organizasyonu gerçekleştirdi. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "PV Fuarı, Yeni Yönetim Kurulumuzla ilk yurtdışı etkinliğimizdi. Türkiye, bu sene de fuara en fazla katılım yapan 3 ülkeden biriydi. Türkiye 212 firmayla İtalya'dan sonra fuara en fazla firma gönderen 2'inci ülke oldu. Firmalarımıza olan ilgiden memnunuz. PV Paris fuarına düzenli katılarak Fransa hazırgiyim pazarından aldığımız payı yüzde 10'a çıkarmayı hedefledik" ifadelerini kullandı.

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