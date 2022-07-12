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Haberler Ekonomi Osmangazi Köprüsü’nde araç geçiş rekoru

Osmangazi Köprüsü’nde araç geçiş rekoru

12.7.2022

Osmangazi Köprüsü’nde araç geçiş rekoru
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nden 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç geçişi ile rekor kırıldığını bildirdi. 4 Temmuz'da 43 bin 301 aracın kullandığı Osmangazi Köprüsü'nün garanti karşılama oranının yüzde 108 olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "Arife günü, yani 8 Temmuz Cuma günü toplam 80 bin 624 araç geçişi ile rekor kırıldı. Garanti karşılama oranı ise yüzde 202'lere çıktı. Son 6 ayda ortalama 46 bin araç Osmangazi Köprüsü'nü kullandı." Ulaştırmla Bakanı Karaismailoğlu, "Çanakkale Köprüsü'nü 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç kullandı. Ülkemize katma değer katan bu projemiz de tıpkı Osmangazi Köprüsü'nde olduğu gibi garanti karşılama oranlarını yakalayacak" dedi.
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