Tarım ihracatında ilk yarı rekoru

Tarım grubu, 16 milyar 462 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-haziran ihracatını gerçekleştirdi. Tarım ihracatı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 artarken, toplam ihracattan yüzde 13,1 pay aldı. Tarım sektörü, ocak-haziran döneminde 5 sektörle rekora koştu. Söz konusu dönemde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 5 milyar 446 milyon dolar, meyve sebze mamulleri 1 milyar 153 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri 755 milyon 880 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 2 milyar 52 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 4 milyar 122 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-haziran dış satımını yaptı. İlk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre hububat, bakliyat ihracatı yüzde 31,5 arttı.

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