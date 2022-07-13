Babasının hesabıyla oynadı işinden tazminatsız kovuldu

ÖZEL bir bankada babasının hesabında kendisine haber vermeden işlem yapan bankacı, usulsüz işlem yaptığı gerekçesiyle tazminatsız kovuldu. Mahkemeye başvuran bankacı, iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini iddia ederek; kıdem ve ihbar tazminatı, ücret ve fazla mesai alacaklarının tahsilini istedi. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı banka temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Babaya da ait olsa başka birinin hesabında izinsiz işlem yapılamayacağına dikkat çekilen kararda şöyle denildi: "Banka her şeyden önce güven esasına göre çalışılan bir yer olup davacı işçinin feshe konu edilen eylemi açık bir şekilde usulsüzlüktür, doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmaz. Davalı işveren fesihte haklı olduğundan kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

DİĞER