Badem yatırımı için Salihli’yi seçti

Profesyonel iş hayatını bırakıp Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım sektörüne iddialı giren Tekinel Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Tekinel (35), Türkiye'nin en genç badem yetiştiricilerinden biri olarak Noi Bahçe markası ile kısa sürede hızlı bir büyüme yakaladı. Yurt dışından da ürünlerine yüksek talep olduğunu söyleyen Tekinel, "İngiltere, Almanya ve Amerika gibi ülkelerden talep alıyoruz. Ama benim hedefim iç piyasaya sağlıklı ve kaliteli ürün satmaya devam etmek. Ardından yurt dışını düşünebilirim. Şu anda yatay büyümeden dikey büyümeye geçtik" dedi. Babası Genel Cerrah Dr. Mehmet Tekinel'in çocukluk arkadaşı; Türkiye'nin en büyük badem yetiştiricisi Ekostar Tarım'ın sahibi Şevket Tarhan'ın tavsiyesiyle bu alana yatırım yaptığını belirten Tekinel, "2016'da yaklaşık 5 milyon dolarlık yatırımla Salihli'de 600 dönüm alan üzerinde 15 bin kök badem ağacı diktik. Salihli her türlü tarıma elverişli bir bölge. Türkiye'nin her yanını gezip Ege'de karar kıldım. 300 ton kabuklu badem üretiminin üstüne çıkabiliriz. Doğru bir sektördeyim ve yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.



■ MERT ALPDÜNDAR

DİĞER