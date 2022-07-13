Bor ihracatı 6 ayda 564 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'nin bor ve bor ürünleri ihracatı ilk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 9 artarak 564 milyon dolara çıktı. Dünyada en büyük bor rezervine sahip olan Türkiye, son yıllarda attığı adımlarla bu ürünü katma değerli olarak daha fazla ülkeye sattı. Önceki yıllarda toprağın altından çıktığı gibi ihraç edilen ve satılan bor, artık yarı mamul ve mamul olarak da Türkiye'de üretilmeye başlandı. Son yıllarda borun katma değerini artırmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen adımlar da meyvesini vermeye başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de üzerinde hassasiyetle durduğu bor madeninde 2021'de 1 milyar 30 milyon dolarlık satış gerçekleşti.



■ BARIŞ ŞİMŞEK

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